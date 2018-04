З нагоди Дня планети Жеми стретнуце з дзецми

ВЕРБАС – Вочи Дню планети Жеми, хтори ше означує 22. априла, на Площи Николи Пашича у Вербаше пияток отримана акция „З кус твоєй дзеки, природи будзе лєпше”, а у орґанизациї ЯКП „Комуналєц” з Вербасу.

У центре городу бул поставени рециклажни штанд, а його главни нащивителє – школяре перших класох ОШ „Братство єдинство” и других класох ОШ „Петар Петрович Нєґош” з Вербасу.

Заняти у „Комуналцу” школярох поинформовали на яки способ ше стараю о гиґиєни городу, а потримовку тей преслави дало и руководство Општини Вербас на чолє зоз предсидательом Миланом Ґлушцом.

З тей нагоди, дзецом указани и нови канти за шмеце на шейталїщу у главней улїчки, односно 30 нови канти за окдладанє одпаду хтори модернєйш випатраю и хтори гражданом прицагню увагу же би одпад руцали до їх.

