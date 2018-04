БИКИЧ – У 22. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, фодбалере ОФК „Бикич” бавели дома процив „Митросу” и победзели зоз 2:1.

Бикичанє у ярнєй часци предлужую зоз замеркованима резултатми и хвильково су на на дзевятим месце на таблїчки зоз 30 бодами.

У 23. колє Бикичанє буду бавиц у госцох процив „Гайдука” (В).

