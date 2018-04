Прешвечлїва побида „Сримцу” з Беркасова

ШИД – У 15. колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид, фодбалере „Сримцу” з Беркасова дома победзели „Єдинство” з Люби зоз 4:0.

ОФК „Бачинци” на госцованю у Ердевику страцели од „Ердевику 2017” зоз 4:0, а „Єднота” зоз Шиду победзела дома зоз 4:0 ОФК „Бинґулу”.

Водзаци „Напредак” з Вашици на госцованю у Куковцох страцел прешвечлїво од домашнього „Обиличу1993” зоз 4:0.

На таблїчки „Напредак” и далєй перши зоз 38 бодами, „Єднота” пията и ма 23, ОФК „Бачинци” седми зоз 22, а „Сримец” осми и ма 18 боди.

У 16. колє ОФК „Бачинци” дочекую „Єдноту”, а „Омладинєц” у Батровцох дочекує „Сримец”.

