„Искра“ страцела змаганє и перше место на таблїчки

КОЦУР – Внєдзелю, 22. априла, коцурска „Искра“ у дерби змаганю на домашнїм терену дочекала „Байшу“ зоз истоменого места, першопласовану екипу на таблїчки, а змаганє закончене зоз нєришеним резултатом – 2:2.

Ґоли за „Искру“ на тим змаганю дали Стефан Мароєвич и Зоран Сердар.

„Искра“ конєчно одбавела єдно змаганє котре здабало на бависко зоз єшеньскей часци сезони котру „Искра“ закончела на першим месце на таблїчки.

Госци мали предносц од 2:0, алє „Искра“ поровнала резултат и хибело им кущик щесца же би и цалком обрацели резултат и победзели.

После 23. одбавеного кола у Подручней лиґи Суботица „Искра“ треца на таблїчки зоз 44 бодами.

У шлїдуюцим колу „Искра“ знова будзе бавиц на домашнїм терену, а процивнїк єй будзе екипа „Нєґош“ зоз Ловченцу.

