РУСКИ КЕРЕСТУР – У 23. колє, внєдзелю 22. априла, фодбалере „Русина” госцовали у Параґох дзе победзели домашню екипу „Будучносци” з резултатом 4:1 (1:0). То „Русинова” перша побида у ярнєй часци першенства.

За „Русин” ґоли посцигли Чизмар (2), Дюканович и Стефан Кочиш.

Тота побида барз значна, поготов же шлїдуюци два кола керестурски клуб бави у на домашнїм терену, а на нєдзелю, 29. априла, процив екипи „Младосц” зоз Крущичу.

