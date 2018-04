Прешвечлїва побида „Бачки”

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 24. априла, у 25. колє ярнєй часци змаганя Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, ФК „Бачка 1923” з Дюрдьова дочекала ФК „Виноґрад” з Лединцох алє пре нємири на остатнїм змаганю того Клуба, тото змаганє отримане на стадиону у Бачким Ярку.

Гоч нє бавели на своїм терену, фодбалере ФК „Бачка 1923” указали свою схопносц та процивнїцку екипу победзели з 11:0 (7:0). Таки резултат могло и обчековал, бо процивнїцка екипа од початку сезони ма лєм єден поен.

Шлїдуюце змаганє будзе на стреду, 25. априла на 16,30 годзин, у Ковилю зоз ФК „Шайкаш 1908” котри ма єден бод менєй од ФК „Бачка 1923”. Потим на нєдзелю, 29. априла на 17,30 годзин на стадиону у Дюрдьове дзе домашнї буду бавиц процив ФК „ТСК” зоз Темерину котри медзи трома фаворитами у тей лиґи.

