„Цифровани яблука” нєшка у Кули на Зони

КУЛА – Нєшка на 50. Зонскей смотри дзецинских представох, на 11,30 годзин у Кули будзе бавена рускокерестурска дзецинска представа „Цифровани яблука”.

Зонска смотра дзецинских представох почала вчера, на сцени у Червинки одбавени штири представи, а нєшка у Кули од 10 годзин буду одбавени три, док штварта нєшкайша представа на 14,30 будзе бавена у Червинки.

Зоз општинских смотрох, на Зону ше пласовали дзевец представи, по єдна зоз Кули, Червинки, Зомбора, Бачу, Крущичу, Руского Керестура, Телечки и два зоз Апатину. Шицки представи на сербским язику, лєм рускокерестурска на руским и зоз Телечкей на мадярским.

Орґанизаторе Смотри Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини, Културно просвитна заєднїца Кули, Дом култури Червинка, Културни центер Кула, а покровитель Општина Кула.

