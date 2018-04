На Дзуря пошвецене жито у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера швето Великомученика Георгия – Дзуря вирни рускокерестурскей парохиї означели на богослуженьох у Катедралней церкви, и у Марийовим святилїщу Водица, дзе тиж пошвецене жито.

У церкви Служби Божо були на 8 и 19 годзин, а Велька Служба лєм у Водици, дзе по Служби окончени и традицийни обряд пошвецаня младого жита. Службу служел капелан о. Владимир Медєши, а споведали о. Михайло Шанта и парох о. Михайло Малацко хтори и наказовал.

У казанї парох здогадуюци на геройске шведоченє св. Георгия хтори дал живот за свою виру у перших викох християнства, наглашел же и нєшкайши християнє би мали шведочиц свою виру у конкретним живоце цо часто нє робя, та и у политики дзе би требало найвецей доброго зробиц за заєднїцу.

По Служби, у процесиї зоз крижами, на шицких штирох бокох швета коло церкви шицки троме священїки пошвецели пририхтане младе жито, з молитву же би Господь Бог зачувал од шицкого чкодлївого и благословел урожай.

У Водици на першей Служби у тим року було коло 250 вирних, а богослуженя там буду до позней єшенї на кажде швето по григориянским календаре.

Служби Божо у Водици тиж буду и каждей соботи вечар, а пред тим нагода за особну розгварку зоз священїком або за св. Споведз. Тота пракса порушана прешлого ювилейного року Водици, а предлужи ше и надалєй.

