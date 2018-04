Нєшка Скупштина општини Кула

КУЛА – Нєшка, 24. априла, на 10 годзин почнє седемнаста схадзка Скупштини општини Кула, на котрей попри о Општинских финансийох, будзе розправяне и о запровадзованю явного конкурсу за вибор директора ЯКП „Руском” з Руского Керестура.

На початку схадзки плановани розправи о Предкладу одлуки о анґажованю екстерней ревизиї консолидованого буджету Општини Кула за 2017. рок и о Предкладу одлуки о задлужованю општинскей каси за рефинансованє обовязкох.

Плановане прилапиц и Предклад одлуки Локалного акцийного плану за унапредзенє положеня вибеженцох, интерно розселєних особох, повратнїкох и миґрантох, та и розправянє о утвердзованю минималного надополнєня за примушуюцих управнїкох у квартельних будинкох на териториї општини Кула.

Буду розпатрани и Звити о роботи установох чий снователь Општина Кула за 2017. рок, медзи котрима и Дом култури Руски Керестур, а плановане и менованє членох Совиту за медзинационални одношеня.

На дньовим шоре будзе и Предклад Програми за запровадзованє польопривредней политики и политики руралного розвою општини Кула за 2018. рок.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)