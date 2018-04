Од вчера по 9. май тирва Конкурс за уписованє дзецох до оводи

НОВИ САД – Предшколска установа (ПУ) „Радосне дзецинство” вчера розписала Конкурс за уписованє дзецох до новосадских оводох за школски 2018/19. рок, а будзе тирвац по 9. май.

У обєктох з хторима розполага ПУ єст места за 1 561 дзецко – у яшелькох 724, на цалодньовим пребуваню 254 и на полудньовим єст 583 шлєбодне место.

Формулар котри родичи муша попольнїц мож превжац на сайту лєбо на шалтеру ПУ (Павла Симича 9) кажди дзень од 8-14 годзин, окрем стреду кед шалтер роби предлужено – од 8-17 годзин.

Од того року родичи можу конкуровац и електронски, прейґ сервису е-овода. О тим як тот сервис функционує будзе информация на сайт ПУ „Радосне дзецинство”.

Резултати Конкурса буду обявени 2. юлия.

