У порти буду поставени памятни плочи

НОВИ САД – Пияток вечар, 21. априла, у парохиї Святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе отримана схадзка медзи руководством Союзу Руснацох Українцох Сербиї, руководством Церковного одбору новосадскей парохиї и о. Юлияном Рацом, новосадским парохом.

Тема схадзки було поставянє мраморових плочох покойних преднякох Союзу Руснацох Українцох Сербиї од його снованя, у порти новосадскей грекокатолїцкей церкви. Догварене же би ше у тим року почало з поставяньом мраморових плочох Михайлови Ковачови, о. Романови Мизови и др Янкови Сабадошови.

Средства за памятни плочи обезпечело Министерство за културу України, а Союз их достал на розписаним конкурсу, по проєкту за доставанє средствох за таки намени прейґ Амбасади України у Беоґрадзе.

