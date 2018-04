У маю будзе Медзинародни гуцулски фестивал

ЯСИНЯ (УКРАЇНА) – Од 2. до 7. мая у месту Ясиня, у Закарпатскей обласци України, будзе отримани Медзинародни гуцулски фестивал.

Фестивал орґанизує Здруженє гражданох ,,Гуцул и Компания” з Ужгороду. На тоту манифестацию, медзи другима, поволани и представителє Союзу Руснацох Українцох Сербиї. Вони упознаю присутних о активносцох на културним, просвитним и науковим полю нашей дияспори у Сербиї.

Обчекує ше подписованє Догварки о медзисобним сотруднїцтву, зоз котру би ше реґуловало сотруднїцтво медзи аматерскима дружтвами, уметнїками, науковима роботнїками и институциями.

