Дзецинске товаришство преросло до любови

Побрали ше млади, Николая мала 19, а Мирко 21 рок. Уж маю и трирочного Виктора. Фундаменти своєй фамелиї поставели у Цириху, городзе котри вельо понука, значни є економски штредок у Швайцарскей, и шветовей банкарскей системи. Живот у таким городу приноши вельо позитивного, отвера рижни можлївосци за напредованє.

Вшелїк же кед би могли виберац, велї би вибрали швайцарску метрополу, а нє Руски Керестур. Но, нашо собешеднїки видза и други бок живота на валалє. Обидвоїх, Николаю и Мирка, шерцо цага до Керестура, та приходза и по три раз до рока. Вше на яр и през лєто, а кед ше им уда, та и за крачунски швета. Приход до Керестура права радосц и за трирочного Виктора котри ше радує бависку зоз бабу и дїдом, шлєбодному часу, беганю по дворе, позному лєганю и будзеню коло поладня…

А ПРЕД ДВОМА ДЕЦЕНИЯМИ…

Мирко мал штири роки кед ше з родичми преселєл до Швайцарскей. Ище теди, у Керестуре, ходзел до оводи.

– По преселєню сом такой почал ходзиц там до оводи, и нє знал сом анї слово з нємецкого язика, а мац гвари же сом го звладал за кратки час. Предпоставям же з исту швидкосцу язик звлада и наш мали Виктор котри праве тераз почал ходзиц до оводи, понеже ми дома приповедаме лєм по руски. През розпуст сом вше бул и по пейц тижнї у Керестуре, попри тим, з фамелию зме ходзели ище даскельо раз рочнє, так сом отримал товариштво и з Керестурцами – гвари вон.

Познанство з Николаю тирва одмалючка, Мирко бул вше добри зоз єй братом Алексейом, и нєписане правило було же и младша шестра мушела исц скоро вше и вшадзи зоз нїма. Приповеда Николая же док були дзеци єй терашнї супруг Мирко часто и служел у нїх.

По законченю штреднєй музичней школи у Новим Садзе, вельким шпивацким и музичним таланту, опробовала ше у озбильнєйших музичних водох. Ище под час штреднєй школи шпивала у керестурским бенду „Пицикато”, вєдно з братом Алексейом, цо ознова указує на вельку повязаносц медзи нїма. Зазначела числени наступи и на руских манифестацийох як цо то „Червена ружа” и „Ружова заградка”, та аж и награди. Як гвари, тераз зашпива лєм за свою душу…

– На даскельо заводи сом ше опитала же дзе тото мойо шпиванє. Єден кратки период сом пробовала ускладзиц свой шлєбодни час з музику, та сом наступала зоз єдним тамтейшим бендом цо грає сербску музику, медзитим, то ми було наисце напарто, а вшелїяк сом ришел же кельо ґод ше ми уда, викенди будземе препровадзовац вєдно з фамелию. Так з Виктором нащивюєме зоолоґийну заграду и рижни змисти котри йому интересантни.

Пре женїдбу и обовязки коло кариєри економисти, Мирко престал бавиц фодбал, а тераз после пейцрочней паузи ше знаходзи у улоги тренера.

– Зоз фодбалом сом ше активно занїмал 18 роки, єден час сом бавел за Цирих у першей лиґи, а пред саму женїдбу сом бавел за Шлирен цо у нїзшей лиґи. После пейцох рокох паузи, почал сом тренирац хлапцох народзених 2003. и 2004. року. У ґрупи мам двацец двох хлапцох и дзечнє бегам з нїма по терену. У медзичаше ше пририхтуєм за покладанє за лиценцу фодбалского тренера – толкує Мирко.

Мирко вибудовал успишну кариєру економисти, за собу ма полни дзешец роки стажу у фаху. Дзекуюци иншакей образовней системи, по котрей школяр после законченей основней класи, самостойно пише вимогу до компаниї у котрей би жадал робиц и котра го будзе стипендовац.

– У основней школи школяре подзелєни до ґрупох А, Б и Ц, цо завиши од їх успиху, а по законченю каждого семестру мож прейсц до висшей або нїзшей ґрупи. Мойо школованє стипендовала компания котру сом и вибрал, бул сом у А ґрупи, два днї сом ходзел до школи, а три днї робел у спомнутей компаниї. Тераз, после числених унапредзеньох, уж штири роки сом шеф оддзелєня, любим свою роботу и нє видзим причину меняц дацо – приповеда наш собешеднїк. Надредзени у компаниї наисце ценєли же Мирко у войску бул подофицир. У плану му ше усовершиц, уж ма закончени перши рок Економского факултету, дакус паузовал кед ше народзел Виктор…

У ЦЕНТРУ ЦИРИХА

Звикли ше на городски живот скоро у самим центру Цириха, од хторого су лєм седем минути оддалєни. Правда, биваю у квартелю, алє шицко им блїзко. Приповедали о єдней анеґдоти кед ишли опатриц квартель котри досц далєко, бул красши, алє кед видзели же то з єдного боку огранїчуюце, понеже би за кажду дробнїцу мушели шедац до авта, заш лєм ришели же терашня локация идеална за нїх. Рочни одпочивок дзечнє препровадзую на валалє у Керестуре, дзе маю иншаку файту шлєбоди, котра окреме одушевює малого Виктора.

– Ту шлєбодно бега по дворе, гоч у Цириху коло нашого будинку єст двор и простор дзе би ше вон могол бавиц, иншак то ту у валалє кед нє мушим анї так осторожно мерковац на ньго – толкує Николая. Обовязно вше обиду Нови Сад и товаришох котрих там маю, алє потвердзую нам же би там нє любели препровадзовац цали рочни одпочивок. Озбильно роздумую о купованю квартеля у тим городзе, гоч Мирко додал же за ньго праве дожице кед го на валалє рано пребудзи кукуриканє когута.

Живот подредзени малому Викторови, а обидвойо ше наисце намагаю же би цо вецей часу препровадзовали з нїм. Шицок шлєбодни час креативно обдумую. Николая тижньови роботни час удатно одроби през три роботни днї, же би цо вецей часу препровадзовала дома, а єден дзень у тижню Виктора чува їх добра сушеда зоз будинку.

Кед толкуєме яке дацо точне, та поровнуєме зоз швайцарску годзинку, випатра же то наисце так. Сам початок за Николаю у новим штредку бул дакус чежши, алє швидко звладала язик и систему по котрей шицко функционує. Як обидвойо толковали, найважнєйше буц точни и почитовац кажди заказани термин.

– Млади зме були, та ше и я швидко звикла. На початку сом анї нє була свидома же як ми будзе у штредку дзе нє знам язик. Од початку сом ше знаходзела сама, нє ходзел супруг зо мну як прекладатель. После рока сом звладала язик, од научених поєдинєчних словох, сом повязовала виреченя, та и ґраматику – гвари Николая. Хибела єй фамелия з Керестура, алє дзекуюци нєшкайшей технолоґиї, бариєри за контакт нє було, а їх дзвери вше отворени, так же дзечнє дочекую госцох зоз Сербиї. Часто им приходзи мац зоз Керестура, раз у нїх була цала єй фамелия и старши брат зоз дзивку.

Найбаржей ше дружа зоз блїзшима нациями, Мирково найлєпши товарише у Цириху, Босанєц, Горват и Серб зоз Руменки.

– Мам и пайташох Швайцарцох, а єст ту и Руснацох, алє нє у Цириху, вони жию у других кантонох, далєй од нас. Кажди рок ше орґанизує сход Руснацох, нажаль, пре нєдостаток часу од кеди зме ше побрали, и пре други обовязки, на тим сходзе зме були лєм раз.

У ДИЗНИЛЕНДУ УЖИВАЛИ И РОДИЧИ

Ище вше нє мали нагоду путовац кельо би жадали, та заш лєм прешлого року ше им удало нащивиц Париз. До Паризу одпутовали на авту, цо за нїх анї нє така далєка драга, з оглядом же часто путую до Сербиї. Медзи иншим, у Паризу нащивели Дизниленд, Интересантне дожице було окреме Викторови, а можебуц же ище векше Николаї и Миркови, понеже вони одросли з Дизнийовима рисованима филмами, а нєшкайши дзеци ше стретаю зоз цалком иншим.

ПЛАНУЮ НАДАЛЄКО

Мирко гвари же вєдно планую досц надалєко, а Николая толкує же ту, медзи нїма, и тота сущна розлика, понеже вон таки упарти и вше реализує свойо плани о котрих шнїє, док вона фиґуративно гвари же нє зна анї дзе их однєше ютрейши дзень.

– Любели бизме ше єдного дня врациц назад до Керестура, ту справиц хижу, уживали бизме, а у медзичаше бим бул рибар. Шицко то плани котре ше наздавам реализуєме о даяки 30 роки – гвари Мирко.

