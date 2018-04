Мелания Римар нащивела вербаску школу

ВЕРБАС – Писателька и одвичательна редакторка Часопису за дзеци „Заградка” Мелания Римар, вчера нащивела годзину у Основней школи „Светозар Милетич” при учительки Славици Мали.

Школяре од першей по шесту класу, хтори виучую руски язик як виборни при учительки Малийовей у тей школи, з тей нагоди рецитовали писньочки и бешедовали з Римарову, хтора им подзелєла и нове виданє „Заградки”.

Римарова єдней школярки принєсла и награду за роботу хтору скорей послала до часописа, а на концу годзини дзеци научела єдну руску народну писньочку, та ю школяре на концу вєдно рецитовали.

