СУБОТИЦА – Вчера, 24. априла, у просторийох Бунєвацкей матки у Суботици, отримани мултикултурални и мултинационални вечар у орґанизациї Союзу националних заєднїцох Суботици, дзе Дружтво Руснацох член од самого снованя.

Вельочисленей публики спред Руснацох представела ше рецитаторка Ясмина Пеячки (Варга) зоз писню Мафтея Виная „Косидба”.

У програми, окрем Руснацох, участвовали и Бунєвци, Италиянє, Мадяре, Македонци, Бошняки, Словенци, Роми, Нємци, Русиянє и Китайци.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)