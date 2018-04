Отримана схадзка о конкурсу за доставанє квартельох

ШИД – Вчера, 24. априла, у Червеним крижу отримана схадзка представнїкох Комесарияту за вибеженци и миґрациї Сербиї и поверенїка за вибеженцох у Општини Шид зоз седем вибеженцами пре конкурованє за доставанє квартельох.

Слово о седем вибеженцох хтори остали спод смужки после конкурованя за квартелї у квартельним будинку хтори того року будзе будовани у Шидзе дзекуюци медзинародним донатором.

Донаторе одлучели же би и вибеженци хтори нє достаню квартелї у спомнутим будинку достали квартелї хтори буду купени за їх потреби, а вони заключую контракт о хаснованю з можлївосцу же би после шейсц мешаци могли войсц до поступку одкупу 50 одсто туньше од тарґовишней вредносци, з часом одплацованя на 25 роки.

Вибеженцом условия обгрунтовали Радмило Дедович зоз сотруднїками спред Комесарията за вибеженци и миґрациї и Ивица Йович, општински поверенїк за вибеженцох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)