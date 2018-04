Меновани Одбор за медзинационални одношеня

КУЛА – Вчера отримана порядна, седемнаста схадзка Скупштини општини (СО) Кула, на котрей на ище єден завод бешедоване о финансийох у општинскей каси. Прилапени Предклад одлуки о анґажованю екстерней ревизиї консолидованого закончуюцого рахунка буджету Општини Кула за 2017. рок и Предклад одлуки о кредитним задлужованю з котрим ше рефинансує старе длуство.

Прилапени и Предклад одлуки о прилапйованю Локалного акцийного плану за злєпшанє положеня вибеженцох и интерно розселєних особох, повратнїкох и миґрантох котрим нє утвердзени статус у општини Кула за период 2018-2021. року.

Вигласана и Одлука о поставяню примушуюцих управнїкох и їх минималних надополнєньох у квартельних и дїловно-квартельних будинкох на териториї општини Кула. И на тот завод посланїки гласали о оцудзованю општинских нєрухомосцох у Кули и Червинки, а медзи нїма и два парцели у новей индустрийней зони.

Општински посланїки гласали и о Предкладзе одлукох о роботним чаше погосцительних и других обєктох на териториї општини, о условийох за триманє домашнїх животиньох, о одредзованю локацийох за одкладанє будовательного одпаду, о утвердзованю способу означованя населєних местох и хижних числох, як и о предписаньох за знїщованє амброзиї у хотаре. За потупенє каждей одлуки одредзена и пенєжна кара, о чим ше будзе старац општинска инспекцийна служба.

На схадзки утвередзена и Одлука о розписованю Явного конкурсу за вибор директорох у ЯКП „Комуналєц” Кула и ЯКП „Руском” з Руского Керестура. Представнїки институцийох котрим снователь Општина Кула представели финансийни звити з 2017. року, а медзи нїма и директор Дома култури Руски Керестур Йоаким Рац.

СО Кула потвердзела и Програму за запровадзованє польопривредней политики и политики руралного розвою општини, з котрим плановане унапредзиц мали и штреднї польопривредни ґаздовства яки найчисленши у општини.

Дата согласносц на Статут Заєднїцкого явного подприємства „Пречисцовач Вербас-Кула” Вербас, а формално на инициятиву Месней заєднїци Липар вигласана Одлука о нєможлївосци оцудзеня з явней власносци водоводних мрежох у шицких населєних местох општини, цо и предвидзене зоз Законом о явней власносци.

На вчерайшим зашеданю меновани и Совит за медзинационални одношеня Општини Кула, котри ма дзевец членох. Штверо представнїки сербскей националносци – Йово Хайдин з Липару, Миряна Обрадов з Кули, Велько Лукишич з Кули и Радован Ковач з Кули. Спред чарногорскей националней меншини Слободан Баланджич з Кули, а Руснацох будзе заступац Желько Ковач з Руского Керестура. Кристиан Золтан з Кули представнїк мадярскей националней меншини, Українцох Михал Кржачек, а горватскей националней меншини Мира Ґонка.

