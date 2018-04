На пияток Отворени дзвери першей диґиталней фарми

КРИВАЯ – Нєдавно у Криваї при Бачкей Тополї отворена перша диґитална фарма у Сербиї и реґиону, хтору обдумал и реализовал Институт Биосенс у сотруднїцтве зоз Привредним дружтвом „Кривая д.о.о.”.

Диґитална фарма ше состої зоз двох цалосцох – физичней, дзе на польох „Криваї” у реалним продуковательним окруженю роби вельочислена сучасна механїзация, алати и пошореня за прецизну польопривереду, и виртуелна часц, у хторей платформа Диґиталней польопривреди Сербиї Аґросенс оможлївює провадзенє зашатих поверхносцох и планованє польопривредних активносцох прейґ мобилного телефона лєбо рахункара, на основу податкох котри ше достава прейґ сателита, дронох, роботох, розличних сензорох и метео станїцох.

Основни сервиси платформи безплатни и доступни су на адреси www.agrosens.rs и нєпреривно ше преширюю. Институт Биосенс планує отвориц ище даскельо диґитални фарми у Сербиї хтори буду пошвецени и другим аспектом польопривредней продукциї – заградкарству, овоцарству, статкарству итд, та прето раз мешачно будзе орґанизовац отворени дзвери у Криваї и обуку за хаснованє платформи Аґросенс у Новим Садзе.

Перши отворени дзвери на диґиталней фарми буду на пияток, 27. априла, кед од 10-12 годзин будзе орґанизовани и инфо дзень, а уж на соботу, 28. априла на Инситуту Биосенс будзе и обука за роботу на платформи Аґросенс (др Зорана Дїндїча 1, Нови Сад).

Вецей информациї о цалим проєкту мож пречитац на їх сайту www.biosens.rs.

