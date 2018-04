До пондзелку тирва Конкурс Роботного цела за младеж

РУСКИ КЕРЕСТУР – Конкурс за софинансованє младежских проєктох у рускей заєднїци, котри розписало Роботне цело за младеж Националного совиту (НС) Руснацох, тирва до пондзелку, 30.априла, а цали текст Конкурсу мож пречитац на сайту НС – www.rusini.rs.

На Конкурс ше зоз проєктами можу приявиц млади од 15 до 35 рокох, хтори унапрямени на руску заєднїци у єй младеж.

Обласци хтори можу буц облапени з Конкурсом то култура, розвага и шлєбодни час, информованє, нєформална едукация, а благу предносц при додзельованю средствох буду мац проєкти чийо теми найблїзщи главним цильом роботи Националного совиту Руснацох, а то координованє и старанє и витворйованю правох меншинох у обласци образованя култури, информованя и службеного хаснованя язика и писма.

За тот Конкурс видвоєни 300 000 динари, а вецей информациї, як и готови проєкти треба послац на имейл адресу rcmladez@gmail.com, лєбо у писаней форми послац на адресу Националного совиту Руснацох, Фрушкогорска 64, 25233 Руски Керестур.

Очекує ше же резултати Конкурса буду обявени после 11. мая.

