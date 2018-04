НОВИ САД – Перша часц найновшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе пошвецена руху рецитованя при Руснацох и успиху хтори посцигли нашо рецитаторе на тогорочних смотрох, а у другей часци будзе емитоване найновше виданє емисиї „Пулс младих”.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

