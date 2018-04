Почало тогорочне идентификованє Бруґошових неґативох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На керестурскей парохиї од вчера по пияток тирва перша тогорочна фаза диґитализованя, чисценя и идентификованя фотоґрафийох на склєняних неґативох зоз фотоґрафскей роботнї оца и сина, Осифа и Йовґена Будинскових – Бруґошових, а потераз обробени коло 750 неґативи од скоро 2 000 кельо єст у леґату.

На неґативох хтори у власносци керестурскей парохиї св. оца Миколая робя фаховци зоз Покраїнского заводу за защиту памятнїкох, др Миряна Дєкич и Неделько Маркович. Помага им и Любица Отич зоз Музею Войводини хтора придзе у другей фази тогорочней роботи.

По словох др Дєкич, у тей фази у Керестуре буду робиц три днї, потребни им добри информаторе же би могли идентификовац ище вецей як трецину фотоґрафийох.

– На тот завод акцент нам идентификовац цо вецей особи и там дзе зме уж препознали людзох будземе ше намагац розтолковац и подїю хтору фотоґрафия представя, же бизме одредзели и час и дружтвени цеки хтори ше случовали у Руским Керестуре у периодзе од коло 60 рокох, кельо провадзиме.

Най здогаднєме, диґитализованє Бруґошових неґативох потримує Национални совит Руснацох и Завод за културу войводянских Руснацох. Як дознава Рутенпрес, фаховци зоз Заводу планую по конєц рока пририхтац рукопис кнїжки за друкованє, у хторей буду обявени фотоґрафиї з тих неґативох, а кнїжка би вец идуцого року могла буц и видрукована.

