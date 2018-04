У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Новини „Руске слово”, у своїм седемнастим тогорочним виданю, на бокох рубрики „Тижньовнїк” пишу о самоотримованю здруженьох гражданох у Руским Керестуре и актуалносцох у роботи НС Руснацох, док рубрика „Нашо места” пише як ше помага Наташи Ґайдош з Коцура през гуманитарни акциї.

О ярнїх роботох керестурских польопривреднїкох и Сайму гортикултури, етно детальох и ручних роботох у Ґосподїнцох информує „Економия”.

„Култура и просвита” пише о пририхтованю за тогорочни Фестивал култури „Червена ружа”, о успиху руских рецитаторох на Покраїнскей смотри, а ту зазначени и вецей вистки з обласци образованя.

Рубрика „Людзе, роки, живот” читачох упознава зоз Весну Раґаї Цап з Коцура и Иванову фамелию з Норвежскей, док „Духовни живот” зазначел означованє 25-рочнїци Екуменскей гуманитарней орґанизациї и промоцию кнїжки „Страцени у ровнїни” у Сримскей Митровици.

„Спорт”, окрем резултатох наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, информує хто победзел у лапаню риби на дуґов у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

У тим чишлє вишли два додатки – „Дикица” и „Дом и фамелия”, дзе и нове предлуженє „Женоблоґиї”.

Шлїдуюце число новинох видзе як двочисло, 11. мая, пре наиходзаци першомайски швета.

