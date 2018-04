Опредзелєни средства за нови и оправянє постояцих рибаловох

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство розписал Конкурс за додзельованє средствох за нови, лєбо за реконструкцию постояцих рибаловох, хтори ше находза на териториї АП Войводини за 2018. рок.

Циль того Конкурса то унапредзенє способу хаснованя польопривредних поверхносцох хтори нє мож обрабяц и унапредзенє рибарства на териториї АП Войводини, а условия за доставанє средствох то же би ше поверхносц рибаловох находзела на териториї од єдного до нє вецей як 50 гектари.

Средства котри мож достац за реконструкцию рибаловох виноша 500 000 динари по гектару, а за потримовку правеня нових рибаловох нє вецей як 800 000 динари по гектару.

Вецей поєдиносци о Конкурсу мож пречитац на сайту Секретарияту.

