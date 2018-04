Вишол априлски МАК

НОВИ САД – Вчера вишло нове, априлске число младежского часопису МАК, хторому „У фокусу” проєкт Коцурского здруженя младих „Желєна школа”, а ту представени и три радио емисиї младих авторох.

„МАК-ов колаж” дава условия Конкурсу Роботного цела за младеж Националного совиту Руснацох, „Швет науки и технолоґиї” пише о „Фейсбук скандалу”, а „Спорт и рекреация” о талантованому фодбалерови Деянови Югикови з Руского Керестура.

У рубрики „АЛТ шоу у МАК-у” розгварка зоз Дарком Заґорцом з Нового Орахова, хтори єден семестер препровадзел у Польскей, а у рубрики „Упознай себе” мож превериц ґеоґрафске (нє)знанє.

„Власни печац” представя Марияну Павлович з Керестура, и єй фотоґрафиї.

