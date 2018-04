Керестурски фолклораше ше пласовали на Зону

ЛИПАР – На 58. Општинскей смотри дзецинскей музично-фолклорней творчосци котра отримана прешлей соботи у Липару, участвовали и фолклораше Дома култури Руски Керестур.

Смотра отримана у двох катеґорийох – за младши возрост, школярох до штвартей класи основних школох и старши возрост за школярох од пиятей по осму класу. Зоз Дому култури Руски Керестур наступели фолклораше з трох танєчних ґрупох, 3. и 4. класа танцовала хореоґрафию „Швитанє”, 5. и 6. „На пажици”, 7. и 8. класа „Карички, чапаши и чардаши”, а провадзел их Оркестер Дома култури Руски Керестур.

Селекторка смотри була хореоґраф Слободанка Рац. Дoмашнї и орґанизатор були Основна школа „Никола Тесла”, Дом култури Липар, Културно-просвитна заєднїца Кула и Oпштина Кула.

На Зонску смотру ше пласовали фолклораше 7. и 8. класи, а наступя у Кули на соботу 28. априла.

