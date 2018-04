Орґанизовани вилєт до природи

КОЦУР – Шветови дзень планети Жеми, означени 22. априла, а з тей нагоди, 20. априла, еколоґийна секция ОШ „Братство єдинство” у Коцуре у сотруднїцтве зоз Еколоґийним рухом Вербас за найактивнєйших школярох орґанизовала вилєт до природи, односно на беґель у Вербаше

Руководителька школскей еколоґийней секциї у Коцуре Ґабриєла Ковач и наставнїца биолоґиї Наташа Дюкич на вилєт одведли 43 школярох котрих наставнїци на тот способ жадали наградзиц за виражену активносц у прешлим периодзе у обласци еколоґиї.

Школярох на вилєту дочекал предсидатель Еколоґийного руху Ратко Дюрдєвац котри им отримал кратку едукацию и приповедал о историяту Велького бачкого беґелю.

Школяром бул найинтересантнєйши курс зоз лапаня рибох на котрим двоме представителє Еколоґийного руху, Боґдан Милисавлєвич и Желько Митикишин, дзецом указали як ше лапа риба, а потим и сами школяре мали нагоду пробовац лапац риби.

Длугорочна активисткиня риболовецкого здруженя Весна Вовк отримала кратку роботню през котру дзеци упознала зоз значносцу Велького бачкого беґелю и пояшнєла прецо еколоґийнни коридор за рибни фонд и флору у беґелю важни за шицких, а окреме за природу и апеловала на школярох же би зоз своїм прикладом и другим указали прецо важне чувац свой животни штредок и околїско.

Вилєт орґанизовани як реализация проєкту „Змоцньованє одвичательносци и обовязкох за лєпши животни штредок”, котри ше реализує зоз потримовку програми „CSOnnect” и котри запровадзує Реґионални центер за животни стредок (РЕЦ). Програму финансує Шведска аґенция за медзинародни розвой и сотруднїцтво (СИДА).

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)