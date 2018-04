ДЮРДЬОВ – У першей тогорочней акциї добродзечного даваня креви, хтора отримана вовторок, 24. априла у будинку Месней заєднїци Дюрдьов, участвовал 52 даватель, а крев дали 51 особи, двойо перши раз.

Медзи нїма було 19 жени цо красне одволанє, бо углавним жени у вельо меншим числу даваю крев як хлопи. Таку дзеку похвалєли орґанизаторе з Червеного крижу у Дюрдьове и Заводу за трансфузию креви котри препатрали и прияли давательох креви.

