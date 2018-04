ВЕРБАС – Нововербаска парохия Св. Владимира ше приключела общей акциї збераня помоци за Наташу Ґайдош з Коцура, а тих дньох парох о. Иґор Вовк фамелиї придал назберани пенєж.

Под час посту, тота мала парохия назберала 13 тисячи динари а, як з тей нагоди визначел о. Вовк, кед жадаме буц християнє, вец мушиме так и жиц, през нашо християнски дїла.

