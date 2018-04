Резултати подобни як скорейших рокох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз пробного Закончуюцого испиту за школярох осмей класи у ОШ „Петро Кузмяк” обявени резултати зоз трох тестох хтори школяре у цалей Себиї покладали 13. и 14. априла. Резултати керестурских школярох подобни як и скорейших рокох.

Як дознаваме у Школи „Петро Кузмяк”, на тесту з мацеринского – руского язика од 20 максималних, найвецей посцигнути 13 боди, а просеково по 10 боди. Наставнїки знова зауважели же нє було задатки хтори ноша и пол бода, а така можлївосц иснує и хасную ю шицки други национални заєднїци, як и векшински народ.

Зоз математики найвецей посцигнути боди на тесту були 15,5, а просеково 5,5 боди, док зоз комбинованого тесту з пейц предметох (физики, хемиї, биолоґиї, ґеоґрафиї и историї) найвецей посцигнути боди було 14.

Шицки тоти резултати представяю число бодох без множеня з одредзеним коефициєнтом цо ше окончує на тестох Закончюцого испиту у юнию. Як коментарую у керестурскей Школи, пробни тест добра нагода видзиц цо школяром слабше идзе, и цо треба доробиц на орґанизованих пририхтуюцох годзинох.

Пробни тест тиж указує же школяре ище нє досц озбильно приступаю ґу тей обовязки, алє як ше час правого Закончуюцого испиту будзе приблїжовац, так ше и вони озбильнєйше пририхтую.

(Опатрене 28 раз, нєшка 28)