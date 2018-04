На ютре треба помогнуц пораїц теметов

РУСКИ КЕРЕСТУ – Церковни одбор керестурскей парохиї св. оца Миколая на ютре орґанизує ярню акцию пораєня теметова и на ню поволує помогнуц и других парохиянох.

Кед же хвиля допущи, акция будзе тирвац од 9 годзин, а учашнїки би требали принєсц и рижни алат за розкерчованє и чисценє.

Церковни одбор тих дньох орґанизовал и вицагованє пнякох порезаних висушених туйох опрез церковней порти, у чим зоз свою механїзацию помогнул Ярослав Еделински. По словох предсидателя Михайла Рамача, садзенє нових древкох на место висушених, будзе на єшень.

(Опатрене 64 раз, нєшка 64)