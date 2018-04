Ораховчанє наступели у Новим Кнежевцу

НОВЕ ОРАХОВО/НОВИ КНЕЖЕВАЦ – На Стретнуцу сивернобанатскей фолклорней творчосци, котре ше отримує каждого року концом априла, участвовало и Културно-уметнїцке дружтво „Петро Кузмяк” з Нового Орахова.

Того року на Стретнуцу наступели 18 културно-уметнїцки дружтва котри представели сербски, румунски, ромски, босански и мадярски фолклор, а члени КУД ,,Петро Кузмяк” одтанцовали закарпатски танєц „Иванку, Иванку”. Хореоґрафию поставел Владимир Маґоч, а оркестер порихтал Золтан Дудаш.

