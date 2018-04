Предата Индустрия меса „Срим” у предликвидациї

ШИД – Вчера, 26. априла, у сали Скупштини општини Шид подписани контракт о предаваню Индустриї меса „Срим” у предликвидациї.

Контракт у присустве Бранислава Недимовича, министра за польопривреду, водопривреду и лєсарство у Влади Републики Сербиї и предсидателя Општини Шид Предраґа Вуковича, подписали Даниєла Пухалович, предликвидацийна управнїца и Братислав Боґатич, власнїк Индустриї меса „Аґропапук” зоз Куковцох при Шиду и Миленко Дюрдєвич, спред Индустриї меса „Дюрдєвич” зоз Печинцох.

Дзекуюци новому власнїкови, у „Сриме” будзе порушана продукция говедзинового меса хторе будзе вивожене до Републики Турскей. Як наглашене, роботу достаню вецей од 100 роботнїки, дньово буду обробени 300 буяци, а вкупни рочни контиґент вивозу говедзини до Турскей у тим року будзе виношиц 5 000 тони.

