КОЦУР – На соботу, 28. априла, у сали Дома култури у Коцуре, будзе одбавена комедия „Комове” котру одбавя ґлумци зоз Бачкого Доброго Поля зоз Драмского студя „Ґреда”

Представу режирал Радоє Раонич, а поробена є по тексту Душана Ковачевича и будзе одбавена на сербским язику.

Представа почнє на 20 годзин, а уход шлєбодни.

(Опатрене 14 раз, нєшка 14)