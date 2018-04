Пензионере з Коцура були на єднодньовим вилєту

КОЦУР – Прешлого викенду, 21. априла, Месна орґанизация инвалидних и других пензионерох за своїх членох орґанизовала єднодньови вилєт, та обишли Петроварадин, односно Твердиню и дознали интересантни деталї о историї наставаня твердинї.

Потим обишли Фрушку гору, памятнїк Шлєбоди и манастир Язак, а вилєт закончени у Врднику, дзе ше пензионере зоз Коцура купали на базену.

На вилєту були 17 пензионере, а кажди мешац Здруженє за своїх членох орґанизує даяке путованє у Сербиї, а планую пойсц и до Мадярскей, до банї.

