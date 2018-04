КОЦУР – Представа „Кумове”, котру бавя ґлумци зоз Бачкого Доброго Поля зоз Драмского студя „Ґреда”, а котра требала буц виведзена нєшка у сали Дома култури у Коцуре, пре технїчни причини – одказана.

