Покошени вилєтни места

РУСКИ КЕРЕСТУР – Популарни места за вилєт – у лєшику, на беґелю, на базену и коло малого озера на Беґельскей улїци, порихтани за наиходзацу преславу Першого маю.

Як за Рутенпрес гварел директор ЯКП „Руском” Иґор Фейди, тото подприємство благочасово почало пририхтовац терен, так же на базену уж покошене два раз од початку сезони. Попри тим, на тих местох буду порихтани и мехи за шмеце, же би и после Першого маю остало чисте.

Пред школярами кратки пейц дньови одпочивок, та мож обчековац вельке число вилєтнїкох. Младши ґенерациї ше рихтаю на вецейдньове кампованє, на вилєтних местох уж видно же ше млади пририхтую, а найвецей их будзе праве за Перши май.

