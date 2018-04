Нєшка Медзиокружне змаганє з руского язика

ДЮРДЬОВ – Школяре од пиятей по осму класу зоз 11 руских местох у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове нєшка ше буду змагац на Медзиокружним змаганю з руского язика и язичней култури.

Зоз Календаром змаганя школярох основних школох Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, за школски 2017/2018. рок предвидзене же ше школски змаганя зоз руского язика и язичней култури за школярох од пиятей по осму класу отримаю по конєц марца 2018. року, цо и реализоване. Медзиокружне змаганє за школярох од пиятей по осму класу будзе на тоту соботу, а потим и Републичне за школярох седмих и осмих класох, 26. мая, тиж у Дюрдьове.

На тото змаганє наставнїки и професоре руского язика послали прияви за школярох од пиятей по осму класу зоз 11 руских местох (з 15 основних школох) и то з Руского Керестура (за 13 школярох), Коцура (15), Дюрдьова (8), Нового Саду (5), Сримскей Каменїци (1), Вербасу (3), Кули (3), Бачкей Тополї/Нового Орахова (4), Савиного Села (2), Ґосподїнцох (1) и Сримскей Митровици (1) за вкупно 56 школярох. Од того 36 школяре зоз порядней и 20 зоз виборней настави. Змаганє почнє на 9,30 годзин.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)