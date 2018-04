Отворена перша фаза Дражки здравя на Лїповачи

ШИД – Вчера, 27. априла, предсидатель Скупштини општини Шид Велимир Ранисавлєвич, директорка Туристичней орґанизациї Шид Кристина Радосавлєвич и началнїк Општинскей управи Ромко Папуґа, нащивели Дражку здравя на вилєтним месце Лїповача, нєдалєко од Шиду, у Националним парку „Фрушка гора”.

Слово о першей фази вибудови дражки длугокей 510 метери хтору з трома милиони динарами финансовало Министерство тарґовини, туризма и телекомуникацийох, а зоз 750 000 динари Општина Шид.

Дражка отворена пред преславу 1. мая и будзе на хасен вилєтнїком и любительом природи през цали рок.

Як наглашела директорка Радосавлєвич, у планє же би дражка була длугока 3,6 километри у напряме манастира Привина Глава и будзе ше конкуровац за средства за другу фазу вибудови.

