Пририхтованє за преславу Першого мая

ШИД – У Националним парку „Фрушка гора” у вилєтним месце Лїповача нєдалєко од Шиду, почали пририхтованя за дочек Першого маю.

Роботнїки покошеали траву и позберали одрутки, а пред тим поставени и даскельо нови древени столи и лавки.

По словох Томислава Видовича, чувара у спомнутим Националним парку, на сам дзень швета будзе ше наплацовац пребуванє 150 динари по авту.

Видович апелує на нащивительох же би чували природу, а буду им подзелєни и мещки за зберанє шмеца, хторе после швета будзе покладзене до контейнера цо их порихтало ЯКП „Стандард“ зоз Шиду.

