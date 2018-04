РУТЕНПРЕС – Пре наиходзаци першомайски швета, 1. и 2. май, хтори у Сербиї нєроботни, „Рутенпрес” нови вистки обяви на штварток, 3. мая.

И попри тим на сайту, у рубрики „Руске слово”, пририхтани дзепоєдни тексти котри буду обявйовани и през швета.

Пре исти причини, новини „Руске слово”, 18-19 число, виду 11. мая.

