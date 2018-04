НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину патраче увидза як прешол гуманитарни концерт за Наташу Ґайдош хтори отримани у Коцуре того тижня. У прилогу з польопривреди будзе бешеди о актуалних роботох у винїци „Руски двор” у Шидзе и у винїцох у сушедним Ердевику.

Будзе емитовани и прилог о першим ОПЕНС-дню у рамикох проєкта Младежска престолнїца Европи Нови Сад 2019, а годно дознац вецей и о тогорочней концепциї Фестивала култури „Червена ружа”. За ютрейшу емисию плановани и прилог зоз медзиокружного змаганя зоз руского язика и язичней култури хторе ше нєшка отрима у Дюрдьове.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

