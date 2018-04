Розподзелєни средства за фестивали

НОВИ САД – Пияток, 27. априла, у Заводзе за културу войводянских Руснацох отримана схадзка Одбору за културу Националного совиту Руснацох, а главна точка на дньовим шоре була приношенє одлуки о розподзельованю средствох по Конкурсу за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2018. року

По тим Конкурсу, котри найвецей фокусовани на розподзельованє средствох за орґанизованє руских манифестацийох у 2018. року, розподзелєне милион и 250 тисячи динари за 20 проєкти.

Найвецей пенєжи, 200 тисячи динари, достал Дом култури з Руского Керестура за орґанизованє Фестивала култури „Червена ружа”.

По 120 тисячи динари достали КПД „Карпати” з Вербасу за Хорски фестивал и КУД „Жатва” зоз Коцура за „Коцурску жатву”.

По 110 тисячи динари достали КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова за „Най ше нє забудзе” и КПД „Дюра Киш” зоз Шиду за „Мелодиї Руского двору”.

Дом култури Руски Керестур достал ище по 100 тисячи динари за Драмски мемориял „Петра Ризнича Дядї” и за „Костельникову єшень”.

Руски културни центер з Нового Саду достал 90 тисячи динари за Фестивал „Веселинка”.

Дружтво за руски язик, литературу и културу достал 35 тисячи динари за „Днї Миколи М. Кочиша”, а КУД „Петро Кузмяк” з Нового Орахова за „13. май” достал 30 тисячи динари.

Найвецей орґанизациї достали по 25 тисячи динари, а то: Дружтво Руснацох у Суботици за „Яр др Мафтея Виная”, Етно клуб „Одняте од забуца” зоз Коцура за Ноц музейох, КПД „Иван Котляревски” з Бикичу за „Пришли нам Русадля”, Дружтво за руски язик, литературу и културу за Подобову колонию „Стретнуце у Боднарова”, Здруженє „Руснаци” зоз Сримскей Митровици за „Мацери Рускинї”, РКУД „Др Гавриїл Костельник” з Кули за Стретнуце рецитаторох и МАТКА – Дружтво Руснацох Нового Саду Войводини за Фестивал малих сценских формох.

По 20 тисячи достали Парохия св. Кирила и Методия за Кирбай у Беоґрадзе, Союз Руснацох Українцох за Одход на „Лемковску ватру” у Ждинї и Руска матка за Одход на „Биєнале лемковскей култури” у Кринїци.

