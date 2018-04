Беґель и дзецинске бавилїще опирскани од клїщох

КОЦУР – Вчера, 27. априла, Подприємство „Циклонизация” а.д. з Нового Саду над Коцуром, односно над жемнима поверхносцами, окончело хемийски третман пирсканя клїщох.

На тот завод опирскани побрежя беґелю Дунай-Тиса-Дунай на поцагу од преводнїци ґу Савиному Селу, як и на двох поверхносцох дзе ше бавя дзеци.

З тей нагоди опирскани лєм приоритетни поверхосци пре означованє 1. мая, котри ше преславює у природи. После швета остало опирскац поверхносц коло ОШ „Братство єдинство”.

У наиходзацим периодзе будзе окончени и третмани пирсканя процив суньоґох. Перше ларвативно, а на початку юния буду пирскани и одроснути єдинки.

