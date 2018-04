На нєдзелю Нярадийова у „Кухнї мойого краю”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 29. априла, на Першей програми Радио телевизиї Сербиї, на 15,10 годзин, у емисиї „Кухня мойого краю” будзе емитована епизода у хторей Любица Няради з Руского Керестура була домашня другим учашнїцом тей емисиї.

У емисиї ше, окрем Нярадийовей, змагали и жени зоз Валєва, Златибору, Алексинцу, Бору, Ґолубинцох и Србобрану, а хтора победзела и з найвецей бодами освоєла 100 000 динари, дозна ше на концу тей сезони.

Нєдзельова епизода знята у авґусту прешлого року, а як Рутенпрес информовал читачох о тим можеце пречитац ту.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)