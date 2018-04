Реформи у глави

Гражданє Сербиї уж вецей роки слухаю о реформох котри би требало окончиц у шицких обласцох функционованя держави: образованю, правосудстве, борби процив корупциї, явней управи, еколоґиї. Потераз тоти реформи нє барз мож почувствовац, гоч нас ше прешвечує же ше ище як запровадзую. Нашо думанє дзелї и Европска комисия котра инсистує на тим же би ше реформи зоз паперох и документох конєчно пренєсли и до стварного живота.

Нови Сад, наприклад, плаци чуварох контейнерох, котри „меркую“ же би ше исти нє очкодовало, алє тоти чуваре анї нє обачую громади шмеца котри наруцани даяки 50 метери далєй. Шицки преходза, фуча, затикаю нос, обрацаю главу, алє нїхто нє приявює службом. Прето сом направела фотоґрафиї и написала писемко городским инспекцийом же би вишли на терен и дали налог подприємству котре тото нагромадзене шмеце однєше там дзе му место – вонка з варошу.

Одвит сцигол о даяки два тижнї, а у нїм написане же инспекциї уж були там, видзели яка ситуация, записали шицко. Начишлєли ми и яки виновни дїла окончели особи котри справели депонию и на концу, як заключок, визначене же инспектор превжал шицки „потребни мири“. У шоре, чекам, бо сцем видзиц яки то потребни мири буду превжати. Од теди прешли два мешаци, депония рошнє и шмердзи вше баржей. Волала сом ознова, послала ище єден мейл, алє тераз одвиту нєт. Нєурядово сом чула же нє маю компетенциї склонїц тото шмециско. У хвильки кед ше нам маха опрез носа зоз отвераньом поглавя о еколоґиї, депониї и опасни одпад мож направиц и одложиц дзе сцеш? Випатра же гей. Борба за здрави штредок и околїско випатра у нас – лєм представа?

Одход младих школованих людзох зоз тей держави тирва децениями, алє тераз кулминовал. Одходза пре роботу и живот котри достойни чловека. Власц виноши податки, спозорює же скапеме, алє нїч конкретне нє роби же би ше тото застановело. Нїкому з тих младих школованих нє понукнута опция доставаня добре плаценей роботи, кед останє ту. Роботу доставаю гевти котри „блїзко при огню“, други шедза у Служби за обезпечованє роботи, або робя за плацу спод републичного просеку – мешачно заробя тельо кельо ше за пейц днї зароби у ЕУ. Знова видно лєм декларативне закладанє за тото же млади муша остац ту, алє конкретне нїч.

Випатра же ту важне лєм задоволїц форму, а же би ше нїч нє пременєло. Поотверац поглавя, крачац ґу Европи, алє без пременкох звикнуцох, справованя, условийох за живот. Заш лєм, єдней часци дружтва допило жиц з дня на дзень, мац лєм за рахунки, без надїї же будзе лєпше. Прето одходза, же би нє слухали о пременкох, алє же би их дожили у власним живоце.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

