Нєшка у Културним центру преподаванє о препороду Руснацох у Кральовини СГС – Югославиї

НОВИ САД – У знаку 100-рочнїци Велькей народней скупштини котра ше одбула у Новим Садзе, 25. новембра 1918. року, а на хторей предшедал грекокатолїцки парох Нового Саду, протоєрей Йован Хранилович, нєшка на 17 годзин будзе отримане преподаванє: „Час препороду: Руснаци и стварянє Кральовини Сербох, Горватох и Словенцох – Югославиї”.

Преподаванє, на сербским язику, отримаю нашо визначни руски интелектуалци и науковци: проф. др Янко Рамач, проф. др Яков Кишюгас, академик Юлиян Тамаш, проф. др Дюра Гарди, писатель и публициста Дюра Латяк, а модератор програми будзе писатель Михал Рамач.

По историйних жридлох Руснацох на тей историйней схадзки, Велькей народней скупштини, представял 21 делеґат. На тот способ Руснаци, хторих у тот час у Бачкей було коло 12 000, дали значне доприношенє приношеню историйней одлуки.

Кральовина СГС преглашена 1. децембра 1918. року. Державни верх ценєл улогу Руснацох у роботи Велькей народней скупштини и всестрано потримовал розвой нашого националного и културного живота. У новей держави створени условия за културни и дружтвени препород рускей заєднїци. Уж 2. юлия 1919. року, з потримовку протоєрея Храниловича, представнїки Руснацох зоз Бачкей и Сриму сную Руске народне просвитне дружтво. Була то перша руска национална орґанизация. Вона у будуцих двох деценийох була ношитель културно-просвитного живота рускей заєднїци у новей держави Южних Славянох.

Руснаци нєшка полноправни гражданє Републики Сербиї, хтора им оможлївує витворйованє националних правох у складзе з европскима стандардами, цо подрозумює розвой култури, образованя и информованя на мацеринским язику, пестованє традициї, язика и обичайох и очуванє вирского и националного идентитета.

Преподаванє будзе отримане у Културним центру городу Нового Саду, Католїцка порта ч. 5, на II поверху, а орґанизаторе Национални совит рускей националней меншини и його Роботне цело за науку, котре заступа Йовґен Мудри, и Културни центер Нового Саду.

(Опатрене 34 раз, нєшка 2)