У цеку покладанє закончуюцих испитох за маломатурантох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, нєшка и ютре тирва покладанє закончуюцих испитох за школярох осмих класох основних школох. Шицки школяре у обовязки покладац закончуци испити, цо источашнє представя законченє основношколского образованя и услов за упис до штреднїх школох.

Тест зоз сербского, односно мацеринского язика школяре покладали пондзелок 18. юния, нєшка 19. покладаю тест з математики, док комбиновани тест з биолоґиї, хемиї, физики, историї и ґеоґрафиї буду покладац на стреду, 20. юния.

На тих тестох школяре можу достац найвецей 40 боди, по 13 зоз мацеринского язика и математики, а 14 зоз комбинованого тесту. Максимални 60 боди школяре можу достац на основи посцигнутого просеку зоз шестей, седмей и осмей класи, а дополнююци боди мож достац зоз змаганьох републичного и медзинародного характеру.

Прелиминарни резултати закончуюцого испиту школи обявя 22. юния, потим шлїдзи час за жалби школярох, так же конєчни резултати буду обявени 28. юния.

По обявйованю конєчних резултатох на шоре придаванє лїстини жаданьох за упис до штреднїх школох, а розпорядок упису школярох до школох будзе обявени 8. юлия, док 9. и 10. юлия будзе и сам упис до штреднїх школох.

Други уписни круг за кандидатох котри нє буду уписани у першим кругу почина 9. юлия зоз придаваньом лїстинох жаданьох.

(Опатрене 51 раз, нєшка 8)