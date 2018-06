Шветочно випровадзени штреднєшколски матуранти

РУСКИ КЕРЕСТУР – На шветочней програми у Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, пияток 15. юния, подзелєни дипломи и випровадзени матуранти Ґимназиї и Оддзелєня туристичного технїчара.

Програма, котру традицийно пририхтали школяре трецих класох, почала зоз матурантску гимну „Ґаудеамус иґитур”, потим були пречитани три состави матурантох, а Музична ґрупа з Ґимназиї одшпивала и даскельо писнї, по руски, сербски и анґлийски.

З пригоднима словами матурантом успихи у дальшим школованю пожадала и директорка школи Хелена Пашо Павлович, котра медзи иншим наглашела же и кажди нєуспих треба поднєсц стоицки. Директорка з тей нагоди здогадла и на факт же зоз оддзелєня туристичного технїчара матурски испит по новим правилнїку Министерства положели лєм шесцеро з двацецшесцерих школярох.

Зоз руского оддзелєня ґимназиї оддзелєнски професор Йоаким Биркаш додзелєл дипломи дзевецерим матурантом, а зоз сербского оддзелєня ґимназиї професорка Зорица Петрич дванацецерим матурантом. Класна оддзелєня туристичних технїчарох професорка Тат’яна Бучко Рац лєм шесцерим матурантом.

Матуранти котри нє положели матурски испит нагоду за покладанє буду мац у авґусту, а пред нїма аж септемберски уписни рок на факултети.

На концу програми, за школярку ґенерациї преглашена школярка руского оддзелєня ґимназиї Дорис Бучко, а оддзелєнски старшина Йоаким Биркаш з тей нагоди пречитал єй биоґрафию.

