Першу причaсц прияли шесцеро дзеци

ДЮРДЬОВ – У церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, внєдзелю на Служби Першу причасц прияли шесцеро школяре.

Святу тайну причасци школяре прияли на Служби Божей хтору служел о. Борис Холошняй, а сослужовали о. Михаил Холошняй и о. Данил Задрепко, котри школярох пририхтал за тоту нагоду. На служби шпивали члени Хору „Розанов”. Як здогадованє на тоту подїю, першопричашнїки достали Грамоти котри им уручел о. Михаил Холошняй.

По Служби, за першопричашнїкох у Пархийним доме їх родичи пририхтали шветочни полудзенок.

(Опатрене 34 раз, нєшка 7)