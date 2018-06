КОЦУР – Коцурски огньогасци ище раз указали ше су дзечни помогнуц валалу на шицки способи на котри можу та так внєдзелю, 17. юния, члени коцурского ДОД-у у сотруднїцтве зоз Месну заєднїцу покощели желєни поверхносци у Коцуре. На тот завод покошена трава у центре валала, у школи, на виходзе зоз валалу, на месце дзе дакеди бул Младежски дом, на огньогасним парку у улїци Ошлєбодзеня и на дзецинских бавилїщох при стадионє и на Новим селє.

(Опатрене 25 раз, нєшка 6)